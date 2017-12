Anteprima gratuita di "Jumanji 2 - Benvenuti nella Giungla" al The Space

Domenica 10 dicembre alle 11 al The Space Cinema di Torri di Quartesolo ci sarà l'anteprima gratuita del film di avventura Jumanji 2 - Benvenuti nella Giungla di Jake Kasdan, sequel della pellicola di Joe Johnston (1995).

Prenotazione fino ad esurimento posti per minimo 2 persone su: www.comingsoon.it/anteprima/jumanji/

Il film uscirà ufficialmente nelle sale italiane dal 1 gennaio 2018 (come indicato nella locandina sotto). Info: www.thespacecinema.it

EQUITAZIONE - NATALE SUL PONY: HORSE PASSION - VILLAVERLA. Sabato 16 dicembre dalle 15 alle 17.30 la scuola di equitazione Horse Passion Asd Pony Club a Villaverla in via Zanella 65 bis organizza Natale sul Pony, open day del Battesimo della Sella. Tutti i bambini potranno salire sui pony e divertirsi in un grande percorso, festeggiando il Natale insieme in mezzo alla natua e agli animali.

