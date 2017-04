Anteprima de "I Guardiani dela Galassia 2" al "The Space Cinema"

Lunedì 24 aprile alle ore 23.45 è prevista l'anteprima del film "I Guardiani dela Galassia 2" di James Gunn al "The Space Cinema" di Torri di Quartesolo in via Brescia 13. L'evento cinematografico sarà disponibile anche nelle sale "The Space" di Bologna, Catanzaro, Firenze, Grosseto, Guidonia, Lamezia, Livorno, Lugagnano, Montebello, Nola, Parma Barilla, Pradamano, Roma Moderno, Salerno, Sestu, Surbo, Terni, Torino e Trieste. In tutti i cinema ci sarà una "Sorpresa Caraibica" sul grande schermo e un gadget speciale fino ad esaurimento scorte. Il film uscirà ufficialemente nei cinema italiani il 25 aprile e negli Stati Uniti il 5 maggio anche in 3D e IMAX.

I GUARDIANI DELLA GALASSIA 2 (Azione/Fantascienza/Avventura - 2017 - U.S.A. - 137' minuti): basato sugli omonimi personaggi dei fumetti Marvel Comics, il film è il sequel di Guardiani della Galassia (2014) e la quindicesima pellicola del Marvel Cinematic Universe. La pellicola è prodotta dai Marvel Studios e distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures. Interpreti: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Michael Rooker, Karen Gillan, Pom Klementieff, Elizabeth Debicki, Chris Sullivan, Sean Gunn, Sylvester Stallone e Kurt Russell. In Guardiani della Galassia Vol. 2, i Guardiani aiutano Peter Quill a scoprire l'identità di suo padre, avvolta in un mistero, mentre combattono per mantenere unita la propria squadra. Dovranno allearsi con vecchi nemici e potranno contare sull’aiuto di alcuni nuovi personaggi tra i più amati del mondo dei fumetti.

(nella foto sopra un immagine dal trailer di "I Guardiani della Galassia 2")

