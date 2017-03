Anime e Manga al Vicomix: il meglio dell'animazione giapponese alla Fiera di Vicenza

Durante "Vicomix: Comics & Games", sabato 1 e domenica 2 aprile dalle 10 alle 12 verranno proiettate alcune pellicole esclusive di animazione giapponese sul palco centrale della Fiera di Vicenza in viale dell'Oreficeria 16 (zona industriale). L'evento, in collaborazione con Crunchyroll, proporrà il meglio dei "Manga" nipponici in circolazione con 8 titoli in 2 giorni (4 al sabato e 4 alla domenica). Sarà trasmessa la prima puntata in Giapponese con sottotitoli in Italiano. Per informazioni: www.crunchyroll.com

Il palinstesto delle proiezioni:

SABATO 1 APRILE:

ore 10: "Gabriel DropOut" - Anime comico demenziale, tratta la storia di Gabriel White Tenma un angelo che perderà di vista i suoi obbiettivi per via dei videogiochi, insomma quanti di noi si sono dimenticati di studiare per una verifica per colpa di quest'ultimi, insomma siamo tutti un po' Tenma dentro

ore 10.30: "Chaos;Child" - Anime tratto da un videogioco e ambientato nell'anno 2009, dove un potente terremoto di magnitudo 7.8 colpisce la città di Tokyo e al contempo uno strano incendio con fiamme di colore nero ne distrugge il quartiere di Shibuya e causando moltissimi morti e feriti... ma questo è solo l'inizio

ore 11: "Twin star exorcist" - Anime shonen popolato da mostri grotteschi noti come impurità che abitano Magano, un mondo parallelo al nostro presente. Gli esorcisti purificano queste apparizioni malvagie per proteggere la gente. Rokuro Enmadou non desidera diventare un esorcista, ma lo diventerà

ore 11.30: "Monster Musume" - L'anime racconta segue la vita di Kimihito Kurusu, che si ritroverà ad ospitare in casa una ragazza lamia di nome Miia a causa di un errore, non trovando il coraggio di mandarla via, Kimihito decide di farla vivere sotto il suo stesso tetto... ma non sarà l'unica

DOMENICA 2 APRILE

ore 10: "Mobile Suit GUNDAM Iron Blooded Orphans" - Questo nuovo anime è ambientato nel Post Disaster 323: sono passati trecento anni dalla guerra nota come "Calamity War. Il protagonista è un orfano chiamato Mikazuki Augus, e il suo compito è di proteggere e scortare Kudelia Aina Bernstein, intenzionata a viaggiare verso la Terra e chiedere ai governi di rendere la sua nazione indipendente.

ore 10.30: "Saga Tanya of the Evil" - Anime militare e improntato sul mondo delle strategie in un tempo assai diverso dal nostro, come protagonista troviamo Tanya Degurechov, un piccolo diavolo. L'anime di questa nuova stagione "saga tania of the evil" vi lascerà attaccati allo schermo! E fate attenzione a non far arrabbiare la sua tanto agognata entità X

ore 11: "Kobayashi-san Chi no Maid Dragon" - Tratto da un manga di genere slice of life, in cui la storia è ambientata ai giorni nostri. Troviamo Kobayashi, la protagonista che vive da sola in un appartamento, ma un giorno la sua vita viene travolta da Tooru... che diventerà una maid a dir poco focosa

ore 11.30: "Yuri!!! On ICE" - L'anime sportivo che ha sbancato tutti i record. La storia è ambientata nel mondo del pattinaggio su ghiaccio. Il protagonista Katsuki Yurii perde la voglia di pattinare, ma grazie al suo nuovo coach Viktor Nikiforov ritrova la voglia e la passione per il pattinaggio

