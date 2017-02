"Animazione per l'Infanzia": cortometraggi al Museo della Resistenza e Risorgimento

Sabato 8 e domenica 9 aprile a partire dalle 16 presso l'Anfiteatro del Museo del Risorgimento e della Resistenza a Vicenza in viale X Giugno 115 è in programma la proiezione dei cortometraggi "Animazione per l'Infanzia" per la rassegna cinematografica "Biennale Internazionale del Cortometraggio" (vedi programma). La manifestazione è organizzata dall'Associazione Culturale IsArt con il patrocinio del comune di Vicenza, Regione Veneto, Ministero dei Beni Culturali, Film Commission di Vicenza. Ingresso libero. Per informazioni e programma: info@biennaledelcortometraggio.it - www.biennaledelcortometraggiovicenza.it.

