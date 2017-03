"Amores Perros" Premio Oscar 2001: appuntamento culturale a Schio

Lunedì 3 aprile alle 20.30 a Palazzo Toaldi Capra di Schio è in programma l'ultimo incontro della rassegna culturale "Close Up" (vedi programma) con approfondimenti e commenti di Silvia Casa su alcune sequenze di supporto tratte dal film "Amores Perros" (Drammatico - 2000 - Messico - 153' minuti) di Alejandro González Iñárritu come primo capitolo della trilogia sulla morte, seguito da "21 Grammi" e "Babel". La pellicola ha avuto numerosi ricoscimenti dal Premio della Critica al Festival di Cannes 2000 fino al Premio Oscar 2001 dell'Accademy Award come miglior film straniero oltre ai Premi Ariel 2001, BAFTA 2002 e ALMA 2002. Gli appuntamenti sono organizzati dall'Informagiovani di Schio come "messa a fuoco" con riflessioni sui temi del viaggio e del lavoro. Ingresso libero.

Trama del film: Il film è diviso in tre episodi, che si intrecciano fra di loro; i protagonisti sono persone di diverse estrazioni sociali, che per un motivo o per l'altro interagiscono con i cani e tra loro. La prima storia ha come protagonista Octavio, che s'innamora della compagna del fratello, con cui vorrebbe scappare, ma la mancanza di denaro non lo aiuta: a tal proposito decide di sfruttare il proprio cane nei numerosi combattimenti clandestini che si svolgono in città. Il secondo intreccio illustra la patinata vita di una modella di nome Valeria, che, portandosi dietro il suo inseparabile cane, va a vivere assieme al suo compagno, appena separato dalla moglie: la sua vita viene sconvolta da un incidente d'auto. La terza storia tratta di un sicario, chiamato "El Chivo", che uccide per guadagnarsi da vivere, e che trascorre la sua esistenza circondato dai suoi numerosi cani, in una squallida abitazione in un quartiere malfamato della città.

