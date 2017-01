"Allied: Un'Ombra Nascosta": il nuovo capolavoro di Zemeckis al "Charlie Chaplin"

PROGRAMMAZIONE AL CHARLIE CHAPLIN CINEMAS DI ARZIGNANO DAL 25 GENNAIO AL 1 FEBBRAIO

Domenica 29 gennaio alle 21.15 il multisala "Charlie Chaplin Cinemas" di Arzignano in via Campo Marzio 14 proietterà il film "Allied: Un'Ombra Nascosta" (Drammatico/Azione/Thriller - 2017 - 124' minuti) di Robert Zemeckis con il celebre attore Brad Pitt. Cast attori: Brad Pitt, Marion Cotillard, Lizzy Caplan, Matthew Goode, Raffey Cassidy, Charlotte Hope, Jared Harris, Lasco Atkins, Marion Bailey, Hannah Flynn. Trama del film: a Casablanca in Marocco nel 1942 l'ufficiale dei servizi segreti Max Vatan incontra la combattente della Resistenza Francese Marianne Beausejour in una missione mortale oltre le linee nemiche. Riuniti a Londra, la loro relazione è minacciata dalle estreme pressioni della guerra. Biglietti: dal lunedì al giovedì 5.50 euro in 2D e 7.50 euro in 3D (esclusi festivi, prefestivi, prime visioni); da venerdì a domenica 7.50 euro intero - 5.50 euro ridotto in 2D e 9.50 euro intero - 7.50 euro ridotto in 3D. Supplemento occhialini per il 3D: 1.50 euro. Infoline: 0444.670183.

