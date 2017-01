"Allied: Un'Ombra Nascosta" con Brad Pitt al "Charlie Chaplin Cinemas"

PROGRAMMAZIONE AL "CHARLIE CHAPLIN CINEMAS" DI ARZIGNANO DALL'11 AL 18 GENNAIO

Da giovedì 12 a mercoledì 18 gennaio il multisala "Charlie Chaplin Cinemas" di Arzignano in via Campo Marzio 14 proietterà il film "Allied: Un'Ombra Nascosta" (Thriller/Azione/Drammatico - 124' minuti) di Robert Zemeckis con il celebre attore Brad Pitt. Cast Attori: Brad Pitt, Marion Cotillard, Lizzy Caplan, Matthew Goode, Raffey Cassidy, Charlotte Hope, Jared Harris, Lasco Atkins, Marion Bailey, Hannah Flynn. Trama del film: a Casablanca in Marocco nel 1942 l'ufficiale dei servizi segreti Max Vatan incontra nel Nord Africa la combattente della Resistenza Francese Marianne Beausejour in una missione mortale oltre la linee nemiche. Riuniti a Londra, la loro relazione è minacciata dalle estreme pressioni della guerra. Prezzi: dal lunedì al giovedì 5.50 euro in 2D e 7.50 euro in 3D (esclusi festivi, prefestivi, prime visioni); da venerdì a domenica 7.50 euro intero - 5.50 ridotto in 2D e 9.50 intero - 7.50 ridotto in 3D. Supplemento occhialini per il 3D: 1.50 euro. Infoline: 0444.670183.

Date e orari delle proiezioni:

Giovedì 12 gennaio: unico spettacolo alle ore 21.15

Venerdì 13 gennaio: unico spettacolo alle ore 21.20

Sabato 14 gennaio: due spettacoli ore 19.45 e alle ore 22

Domenica 15 gennaio: tre spettacoli alle ore 16.30, alle ore 18.40 e alle ore 21

Lunedì 16, martedì 17, mercoledì 18 gennaio: unico spettacolo sempre alle ore 21.15

