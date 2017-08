Agosto 2017: tutte le rassegne di cinema all'aperto a Vicenza e provincia

Numerose le rassegne di cinema all'aperto sul territorio berico anche ad agosto con la proiezioni di vari film per adulti e bambini, usciti recentemente sul grande schermo. Prezzi variabili: 5/6 euro intero - 4/5 euro ridotto. Alcuni spettacoli sono gratuiti.

CALENDARIO DELLE RASSEGNE CON I FILM IN PROIEZIONE:

CINEMA AL PARCO PER FAMIGLIE - Parco di Villa Laverda a Breganze. Nell'ambito di "Estate al Parco 2017", ogni venerdì fino al 25 agosto nell'area verde di Villa Laverda a Breganze ci sarà la rassegna dedicata ai più piccoli "Cinema al Parco per Famiglie" con la proiezione di 3 film di animazione. Ingresso libero. In caso di pioggia saranno annullate. Programmazione con inizio sempre alle 21: venerdì 4 agosto con "Belle & Sebastien: l’Avventura Continua" (Avventura - 2017 - Francia - 97' minuti) di Christian Duguay; venerdì 11 agosto "Alla Ricerca di Dory" (Animazione - 2016 - U.S.A. - 97' minuti) di Andrew Stanton; venerdì 25 agosto "Minions" (Animazione - 2015 - U.S.A. - 90' minuti) di Pierre Coffin e Kyle Balda.

CINEMA IN GIARDINO 2017 - Giardino della Biblioteca Regazzoni di Marostica - ore 21.15 - Per tutta l'estate da luglio a fine agosto è prevista la rassegna "Cinema in Giardino 2017" nel cortile della Biblioteca Civica "Pietro Regazzoni" di Marosticacon la proiezioni di alcuni film. Ingresso unico a 4.50 euro. In caso di maltempo gli spettacoli saranno annullati. Al Ristorante al Castello Superiore di Marostica ci sarà la rassegna "Cibo & Cinema" in programma i lunedì di luglio (31) e agosto (7,14, 21). Programma delle proiezioni: martedì 1 agosto "Il Diritto di Contare" di Theodore Melfi; venerdì 4 agosto film di animazione "La Bella e La Bestia" di Bill Condon; lunedì 7 agosto "Chef - La Ricetta Perfetta" di Jon Favreau; martedì 8 agosto "La Battaglia di Hacksaw Ridge" di Mel Gibson; venerdì 11 agosto film di animazione "Baby Boss"; lunedì 14 agosto "Barbecue" di Eric Lavaine; lunedì 21 agosto "La Cena dei Cretini" di Francis Veber.

VMOVIES CINEMA - Parco della Solidarietà a Marano Vicentino - ore 21.15 - Mercoledì 26 agosto la rassegna cinematografica "VMovies" si chiuderà con il film drammatico/thriller "Le Vite degli Altri".

EFFETTO NOTTE 9 ASFALTO - Castello di Romeo a Montecchio Maggiore - ore 21.15 - Prossimi spettacoli: lunedì 7 agosto "Una Storia Vera" di David Lynch (1999) - Biglietti: ridotto 4 euro - intero 5 euro.

CINEMAMBULANTE 2017 - ore 21.15 - Prossimi appuntamenti: mercoledì 2 agosto con "Prova d'Orchestra" di Federico Fellini (1979) al Centro Civico di Villa Lattes a Vicenza; mercoledì 9 agosto con "The Commitments" di Alan Parker (1991) all'Anfiteatro di via Baracca a Vicenza - Ingresso gratuito.

BGM BUSNELLI GIARDINO MAGICO 2017 - Giardino Busnelli a Dueville - ore 21.30 (in caso di maltempo le proiezioni sono rinviate a data da destinarsi) - Prossimi appuntamenti: giovedì 3 agosto commedia "Lasciati Andare" di F. Amato (102’ - Italia); sabato 5 agosto film di fantascienza "Alien: Covenant" di R. Scott (123’ - Usa 2017); mercoledì 9 agosto film di fantascienza "Arrival" (U.S.A., 2017) di Denis Villeneuve; sabato 12 agosto film "Sole Cuore Amore" (Italia, 2016) di Daniele Vicari; domenica 13 agosto alle ore 21: "Filmambiente" - Mediometragggi di Aldo Pavan per la Rassegna Ambiente Natura Avventura; mercoledì 14 agosto alle ore 21 film-documentario "Domani" (Francia, 2015) di Cyril Dion; mercoledì 16 agosto film drammatico "Manchester By The Sea" (U.S.A., 2016) di Kenneth Lonergan; sabato 19 agosto film "In Between - Libere Disobbedienti Innamorate" (Israele, Francia, 2016) di Maysaloun Hamoud; mercoledì 23 agosto film biografico "Lion - La Strada Verso Casa" (U.S.A., Australia, Regno Unito, 2016) di Garth Davis con Nicole Kidman; martedì 29 agosto film commedia "Piigs" (Italia, 2017) di Adriano Cutraro; mercoledì 30 agosto film "Io Danzerò" (Francia - 2016) di Stéphanie Di Giusto; sabato 2 settembre film biografico-storico "La Battaglia di Hacksaw Ridge" (U.S.A./Australia - 2016) di Mel Gibson; martedì 5 settembre film "Arianna" (Italia, 2015) di Carlo Lavagna. Biglietti: 5 euro intero - 4 euro ridotto - dcocumentari: gratuito.

CINEMA SOTTO LE STELLE SUI COLLI BERICI - Piazze e location nei comuni dei Colli Berici - ore 21.30 - Prossimi spettacoli: venerdì 4 agosto al Parco di Villa Gazzetta a Sossano il cartone animato "L'Era Glaciale 5" (in caso di maltempo sabato 6 agosto); venerdì 11 agosto al Parco di Villa Gazzetta a Sossano la commedia "Qua La Zampa" (in caso di maltempo domenica 13 agosto); martedì 15 agosto al Parco di Villa Gazzetta a Sossano il cartone animato "Oceania" (in caso di maltempo giovedì 17 agosto); venerdì 18 agosto al Parco di Villa Gazzetta a Sossano il film fantastico di animazione "Il Libro della Giungla" (in caso di maltempo domenica 20 agosto); venerdì 25 agosto al Parco di Villa Gazzetta a Sossano il cartone animato "Alla Ricerca di Dory" (in caso di maltempo domenica 27 agosto) - Ingresso libero.

CINEMALCASTELLO - Castello di Romeo a Montecchio Maggiore - ore 21.15 - Prossimi appuntamenti: il film autobiografico-drammatico "La Battaglia di Hacksaw Ridge" di Mel Gibson con Andrew Garfield e Teresa Palmer (mercoledì 9 agosto); il film drammatico/romantico "Collateral Beauty" di David Frankel con Will Smith (venerdì 11 agosto); la commedia "Mamma o Papà?" di Riccardo Milani con Antonio Albanese e Paola Cortellesi (domenica 13 agosto); il film di fantascienza "Arrival" di David Villeneuve con Amy Adams e Jeremy Renner (luendì 14 agosto); il film autobiografico-drammatico "Jackie" di Pablo Larrain con Natalie Portman (mercoledì 16 agosto); il film drammatico "Barriere" di e con Denzel Washington (venerdì 18 agosto); il film romantico/drammatico "A United Kingdom" di Amma Asante (domenica 20 agosto); il film drammatico "Manchester By The Sea" di Kenneth Lonergan (lunedì 21 agosto); il film di animazione "Baby Boss" di Tom Mc Grath (mercoledì 23 agosto); il film drammatico "Moonlight" di Barry Jenkins (lunedì 28 agosto); il film thriller-drammatico "Gold: La Grande Truffa" di Stephen Gaghan (mercoledì 30 agosto); il film di fantascienza "The Circle" di James Ponsoldt con Tom Hanks e Emma Watson (domenica 3 settembre) - Biglietti: ridotto 4 euro - intero 5 euro.

BMOTION - OPERAESTATE CINE FESTIVAL 2017 - Giardino Parolini di Bassano del Grappa + altre location - ore 21.30 - La rassegna cinematografica "BMotion" dell'OperaEstate Festival prevede numerosi film per ogni giorno della settimana: lunedì 24 luglio "Sole Cuore Amore"; martedì 25 luglio il film biografico-storico "La Battaglia di Hacksaw Ridge"; mercoledì 26 luglio alle 21.15 al Giardino della Biblioteca di Marostica il film "Tutto Quello Che Vuoi" (ingresso unico a 4.50 euro); mercoledì 26 luglio musical di animazione "Ballerina"; giovedì 27 luglio il film biografico "Manchester By The Sea"; giovedì 27 luglio alle 21.30 all'Alpe Madre di Solagna il film "Alien La Clonazione" (ingresso gratuito); venerdì 28 luglio alle 21.15 al Giardino della Biblioteca di Marostica il film "I Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar"; venerdì 28 luglio il film "Captain Fantastic"; sabato 29 luglio il film "Cuori Puri"; domenica 30 luglio il film di animazione "La Bella e La Bestia" - Biglietti: 4 euro ridotto e 5 euro intero.

CINEMA IN APERTA CITTA' - Villa Fabris a Thiene - ore 21.30 - Prossimi appuntamenti: il thriller "Animali Notturni" (mercoledì 26 luglio); il film storico-drammatico "La Battaglia di Hacksaw Ridge" (giovedì 27 luglio); il cartone animato "Oceania" (venerdì 28 luglio); il film autobiografico-storico "Civiltà Perduta" (sabato 29 luglio); la commedia "Famiglia all'Improvviso" (domenica 30 luglio); il film drammatico "Il Cliente" (mercoledì 2 agosto); la commedia "Adorabile Nemica" (giovedì 3 agosto); il musical "La Bella e La Bestia" (venerdì 4 agosto); il film autobiografico-drammatico "Lion: La Strada Verso Casa" (sabato 5 agosto); il flm storico-autobiografico "Sully" (domenica 6 agosto); la commedia "Ritratto di Famiglia con Tempesta" (giovedì 10 agosto); il film fantastico "Guardiani della Galassia 2" (venerdì 11 agosto); il thriller "Inferno" (sabato 12 agosto); la commedia "Fortunata" (domenica 13 agosto); il film storico-drammatico "Sognare è Vivere" (giovedì 17 agosto); il film fantastico "Spiderman: Homecoming" (venerdì 18 agosto); il film drammatico "Quando Un Padre" (sabato 19 agosto); il film drammatico "Manchester By The Sea" (domenica 20 agosto) - Biglietti: ridotto 4 euro - intero 5 euro.

CINEMA SOTTO LE STELLE - Chiostri di Santa Corona a Vicenza - ore 21.30 - Prossimi appuntamenti: il thriller di fantascienza "The Circle" di James Ponsoldt con Tom Hanks e Emma Watson (lunedì 24 luglio); il film drammatico "Moonlight" di Barry Jenkins (martedì 25 luglio); la commedia drammatica "Una Famiglia all'Improvviso" di Hugo Gélin (mercoledì 26 luglio); il film drammatico "E' Solo la Fine del Mondo" di Xavier Dolan (giovedì 27 luglio); la commedia "L'Ora Legale" di e con Salvatore Ficarra e Valentino Picone (venerdì 28 luglio); il film di fantascienza-azione "I Guardiani della Galassia 2" di James Gunn (sabato 29 luglio); il thriller "Animali Notturni" di Tom Ford (domenica 30 luglio); il film drammatico "On The Milky Road" di Emir Kusturica con Monica Bellucci (lunedì 31 luglio). Programmazioni in aggiornamento per agosto. Biglietti: ridotto 5 euro - intero 6 euro.

CINEMA SOTTO LE STELLE NEL BASSO VICENTINO - Piazze e location all'aperto di Lonigo, Alonte e Sarego - ore 21.15 - Prossimi appuntamenti: martedì 1 agosto a Lonigo in Villa San Fermo Pavoniani "Into The Wild - Nelle Terre Selvagge" di Sean Penn (2007); martedì 8 agosto ad Alonte in piazza Santa Savina "Una Storia Vera" di David Lynch (1999); venerdì 11 agosto ad Almisano di Lonigo in piazzale di Via Battaglione Alpini Vicenza "Nuovomondo" di Emanuele Crialese (2006); mercoledì 16 agosto a Bagnolo di Lonigo in piazza della Chiesa "Ritorno al Futuro" di Robert Zemeckis (1985); venerdì 18 agosto a Madonna di Lonigo alla Corte De Pieri "Un'Ottima Annata" di Ridley Scott (2006); martedì 22 agosto a Sarego in Villa Favorita "Nebraska" di Alexander Payne (2013); venerdì 25 agosto a Lonigo in Villa Soranzo "Il Treno per il Darjeeling" di Wes Anderson, (2007) - Ingresso a pagamento.

CINEMAESTATE SCHIO 2017 - Anfiteatro di Palazzo Toaldi Capra a Schio - ore 21.30 a luglio e ore 21 ad agosto - Prossimi appuntamenti: giovedì 27 luglio il film autobiografico "The Founder" di John Lee Hancock; venerdì 28 luglio il film di animazione "Il GGG: Il Grande Gigante Gentile" di Steven Spilberg; domenica 30 luglio "Amori e Inganni" di Whit Stillman; mercoledì 2 agosto "The Lesson" di Kristina Grozeva e Peter Valchanov; venerdì 4 agosto "Manchester by the Sea" di Kenneth Lonergan; domenica 6 agosto "La Mia Vita da Zucchina"; giovedì 10 agosto "Sing Street" di John Carney; sabato 12 agosto la commedia "Mamma o Papà?" di Riccardo Milani; domenica 13 agosto "La Canzone del Mare" di Tomm Moore; mercoledì 16 agosto "Film a Sorpresa" con ingresso gratuito; venerdì 18 agosto "Captain Fantastic" di Matt Ross; sabato 19 agosto il film drammatico "7 minuti" di Michele Placido; martedì 22 agosto - ore 21: "Il Medico di Campagna" di Thomas Lilti; giovedì 24 agosto il thriller "Il Clan" di Pablo Trapero; venerdì 25 agosto il film drammatico "Indivisibili" di Edoardo De Angelis - Biglietti: 5 euro ridotto - 6 euro intero.

ELENCO CINEMA