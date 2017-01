"Agnus Dei" al Cinema Teatro Super di Valdagno

Mercoledì 8 febbraio alle 18.30 e giovedì 9 febbraio alle 21 il Cinema Teatro Super di Valdagno in viale Trento 28 proietterà il film "Agnus Dei" (Drammatico - 2016 - Francia/Polonia - 115' minuti) di Anne Fontaine. Cast attori: Lou de Laâge, Agata Buzek, Agata Kulesza, Vincent Macaigne, Joanna Kulig, Eliza Rycembel, Katarzyna Dabrowska, Anna Próchniak, Helena Sujecka, Mira Maluszinska. Trama del film:

in Polonia nel 1945 Mathilde, un giovane medico francese della Croce Rossa, è in missione per assistere i sopravvissuti della Seconda Guerra Mondiale. Quando una suora arriva da lei in cerca di aiuto, Mathilde viene portata in un convento, dove alcune sorelle incinte, vittime della barbarie dei soldati sovietici, vengono tenute nascoste. Nell'incapacità di conciliare fede e gravidanza le suore si rivolgono a Mathilde, che diventa la loro unica speranza. Ingresso unico a 5.50 euro. Infoline: 0445.401909.

Date e orari delle proiezioni:

Mercoledì 8 Febbraio: ore 18.30

Giovedì 9 Febbraio: ore 21

ELENCO CINEMA