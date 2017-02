"8 Autori in Corto" da Pasolini a David Lynch al Cinema Primavera di Vicenza

Martedì 4 aprile alle 21 presso il Cinema Primavera di Vicenza in via Ozanam 11 la "Biennale Internazionale del Cortometraggio" presenta l'evento "8 Autori in Corto" con le proiezioni degli "short film" di David Lynch, Pier Paolo Pasolini, Jean-Luch Godard, Luchino Visconti, Jean Vigo, Aki Kaurismaki, Marco Ferreri e Jan Svankmajer. Ingresso libero.

ELENCO CINEMA