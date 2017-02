"7 Minuti" di Michele Placido per il "Torcolato d'Oro" del Breganze Film Festival

Domenica 9 aprile alle 20.30 si terrà al Cinema Verdi di Breganze la serata conclusiva del 1º BreFF Breganze Film Festival con la premiazione della pellicola vincitrice del "Torcolato d'Oro". E' prevista la presenza del celebre attore e regista Michele Placido. A seguire ci sarà la proiezione del film fuori concorso "7 Minuti" di Michele Placido (Drammatico - Italia/Francia/Svizzera - 2016 - 92 minuti) con l'attrice protagonista Ottavia Piccolo. Biglietti: 2 euro per i soci del Cineforum - 5 euro per i non soci. I tagliandisaranno acquistabili in prevendita da martedì 28 marzo in orario di proiezione.



Sinossi del film: i proprietari di un’azienda tessile italiana cedono la maggioranza della proprietà a una multinazionale. Sembra che non siano previsti licenziamenti, operaie e impiegate possono tirare un sospiro di sollievo. Ma c’è una piccola clausola nell’accordo che la nuova proprietà vuole far firmare al consiglio di fabbrica. Undici donne dovranno decidere per sé e in rappresentanza di tutta la fabbrica, se accettare la richiesta dell’azienda. A poco a poco il dibattito si accende, ad emergere prima del voto finale saranno le loro storie, fatte di speranza e ricordi. Un caleidoscopio di vite diversissime e pulsanti, vite di donne, madri, figlie.

