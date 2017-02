2° Working Title Film Festival: il cinema del lavoro a Vicenza

Dal 27 aprile al 1 maggio si svolgerà il 2° Working Title Film Festival a Vicenza, la rassegna cinematogafica dedicata al "cinema del lavoro" e promossa dall'associazione LIES (Laboratorio dell'inchiesta economica e sociale) presso il Cinema Primavera in via Ozanam 11 come location principale. Lo scopo del festival è quello di incoraggiare, attraverso le arti cinematografiche e audiovisive, una riflessione sul rilevante tema del lavoro, soprattutto in rapporto con la società contemporanea e il contesto politico e sociale. "Working Title Film Festival" vuole portare uno sguardo contemporaneo sui nuovi modelli e condizioni del lavoro, evidenziando non solo gli aspetti negativi, legati alla precarietà, alla frammentazione e alla riduzione dei diritti, ma anche le possibilità creative. Inoltre l'obiettivo dell rassegna è di dare visibilità e diffusione alle opere audiovisive ai margini della distribuzione ufficiale e mainstream, al cinema emergente, creando una rete tra filmmaker indipendenti e il pubblico. Working Title Film Festival includerà una selezione di opere audiovisive in concorso, alcune proiezioni speciali fuori concorso, mostre artistiche, dibattiti, incontri e laboratori. È aperto il bando di concorso internazionale 2017 per documentari, film di finzione, film di animazione di registi under 35 per la seconda edizione di Working Title Film Festival con iscrizioni entro il 1 marzo 2017. Si può sostenere le spese del festival con la campagna di crowdfunding sul sito www.eppela.com/it/projects/11985-working-title-film-festival-2. L'associazione "LIES" ha sede a Padova ed è attiva tra Padova e Vicenza dal 2011. Per informazioni: info@workingtitlefilmfestival.it

