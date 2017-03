"150 Milligrammi": un medico donna coraggioso al Metropolis di Bassano del Grappa

LE INIZIATIVE PER LA FESTA DELLA DONNA 2017 A BASSANO DEL GRAPPA

LA TOP 5 PER LA FESTA DELLA DONNA 2017 NEL VICENTINO

GLI EVENTI PER LA FESTA DELLA DONNA 2017 A VICENZA E PROVINCIA

In occasione della Festa della Donna, lunedì 13 marzo alle 17.45 e in replica alle 21 verrà proiettato il film "150 Milligrammi" (titolo originale "La Fille de Brest" - 2016 - Biografico - Francia - 128' minuti) di Emmanuelle Bercot, ispirato ai fatti vissuti dal medico Irene Frachon tra il 2009 e il 2010, e sul suo libro "Mediator 150 mg", per la rassegna "Il Coraggio delle Donne" presso il Cinema Multisala Metropolis a Bassano del Grappa in via Cristoforo Colombo 84. Attori: Sids Babett Knudsen (Irene Frachon), Benoit Magimel, Charlotte Laemel. Trama: una pneumologa dell'ospedale universitario di Brest in Francia scopre un legame fra l'assunzione del farmaco Mediator (benfluorex) e il decesso di alcuni suoi pazienti. Dopo aver sottoposto la possibilità di una correlazione di causa-effetto al gruppo di ricerca farmacologico della struttura, decide insieme a loro di chiedere all'agenzia francese del farmaco di ritirarlo dal mercato, dove è venduto da una trentina d'anni. Ha inizio una guerra sproporzionata fra il piccolo team bretone, il Ministero della Salute e soprattutto il colosso farmaceutico che lo commercializza. Una lotta impari della Frachon, che dovrà vedersela, non soltanto con lo scetticismo e la riluttanza di molti suoi colleghi, ma con un colosso farmaceutico miliardario il cui proprietario, Jacques Servier, Gran Croce della Legion d’Onore, è anche intimo amico di Nicolas Sarkosy. Per oltre 30 anni è stato utilizzato da quasi 3 milioni di francesi (in Italia noto come Mediaxal) nella terapia per il diabete anche se, di fatto, si prescriveva per la cura dimagrante. L'evento è a cura dell'Associazione Soroptmist insieme all'Associazione Gruppo 8 Marzo. Prezzi: 4 euro.

