Cinema all'aperto Schio

Dal 30 giugno al 25 agosto torna “Cinema Estate”, l’annuale appuntamento con il cinema sotto le stelle nella splendida cornice di Palazzo Toaldi Capraa Schio. Un evento fortemente voluto dal Cineforum Altovicentino, con il patrocinio del Comune di Schio, per tornare a fruire i film nella loro dimensione collettiva, seppur con le dovute cautele dettate dal Coronavirus. Quella di quest'anno sarà un'estate più ricca del solito, con grandi film, molti ospiti e alcune sorprese che si affiancheranno.

31 serate, “Cinema Estate” , la selezione di film spazia da brillanti commedie a grandi successi come il premio oscar “Parasite” e l'atteso “Ritratto di una giovane donna in fiamme”, miglior sceneggiatura all'ultimo Festival di Cannes. Non mancheranno poi i titoli dedicati alle famiglie come “Shaun, vita da pecora: Farmageddon”, “Dilili a Parigi” e “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” del Maestro Lorenzo Mattoti.

All'interno del cartellone trova spazio “Sguardi da Est” una rassegna sul cinema coreano con cinque

imperdibile pellicole distillate nei due mesi di programmazione. Si parte con il film d'apertura “Castaway on

the moon”, un emozionante allegoria sull' isolamento, per poi continuare con due proiezioni dell'immancabile

“Parasite” di Boo Joon-Ho. Dello stesso regista verrà proiettato anche il film di consacrazione “Memorie di

un assassino”, distribuito per la prima volta in Italia. Infine ci sarà spazio per “Burning”, tratto da un

racconto di Murakami, e “A taxi driver”, un film che mescola dramma e commedia per raccontare uno dei

momenti più bui della storia coreana.

Saranno inoltre proiettati due documentari su tematiche di grande attualità come “In ogni istante” il film su una scuola di infermieristica diretto da Nicholas Philibert, già autore dell'acclamato “Essere o avere”, che

prima dell'epidemia del Coronavirus era andato ad indagare le motivazioni e le emozioni di questi professionisti che hanno dimostrato tutta la loro importanza in questi mesi di crisi sanitaria. L'altro titolo è “Honeyland”, film candidato a due oscar (miglior film straniero e miglior documentario) che racconta la sfida di un'anziana apicoltrice che deve affrontare le sfide dei cambiamenti climatici.

Infine una grande novità di quest'anno è la collaborazione con il Teatro civico di Schio e il gruppo Dance Wall, che si esibirà martedì 18 agosto prima della proiezione di “Pina”, il film di Wim Wenders dedicato alla mitica coreografa Pina Bausch.

A causa del Coronavirus le modalità di accesso e fruizione sono state modificate per poter garantire degli spettacoli in piena sicurezza. La capienza dell'arena è ridotta a un centinaio di posti, in modo da poter rispettare le distanze di sicurezza. Inoltre per evitare assembramenti la biglietteria aprirà due ore prima di ogni spettacolo. Non sarà attivo il servizio bar.

Tutto il calendario è consultabile quì.

Anfiteatro di Palazzo Toaldi Capra, via Pasubio, 52. Schio