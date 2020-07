Cinema all'aperto a Cornedo: 4 film sull'arte

“Cinema sotto le stelle - l’arte proiettata”, al via il cineforum per ragazzi e famiglie a Cornedo Vicentino.

L'assessore alla Cultura e agli Eventi, Giovanni Ambrosini: “Torna il cinema estivo a Cornedo e lo fa all'insegna dell'arte. In piazza Aldo Moro, vicino all'oratorio, una rassegna di spessore che ridà finalmente vita alle nostre piazze, dopo il periodo emergenziale del

Covid”

Quattro appuntamenti cinematografici in cui la settima arte incontra...l’arte. Quattro grandi ed appassionanti pellicole che spaziano dalla

pittura alla musica, ai grandi artisti della Parigi di un secolo fa.

Giovedì 16 luglio

16 Luglio alle ore 21:15 – Midnight in Paris di Woody Allen

Giovedì 23 luglio

23 Luglio alle ore 21:15 – Florence di Stephen Frears

Giovedì 30 luglio

30 Luglio alle ore 21:15 – Big Eyes di Tim Burton

Giovedì 1 agosto

6 Agosto alle ore 21:15 – La ragazza con l’orecchino di perla di Peter Webber



“E’ un importante passo di ripartenza questo per la cultura e per Cornedo – dichiara l’assessore alla Cultura e agli Eventi, Giovanni

Ambrosini – un cinema all’aperto sotto le stelle, confidando sempre nel bel tempo, in pieno centro nel bel mezzo dell’estate più strana degli ultimi anni. Grazie alla collaborazione di Progetto Giovani e della Parrocchia San Giovanni Battista, riusciamo oggi ad offrirvi delle serate di cinema in compagnia ma in totale sicurezza”.

Il numero massimo di persone previste sarà di 30 al fine di garantire le distanze di sicurezza tra le sedute, ed è per questo che per chi volesse è possibile prenotare online al sito che è stato indicato sulla locandina e sulla pagina facebook istituzionale del comune. Verrà inoltre chiesto ad ogni partecipante di compilare un foglio con i propri dati, in modo da poterne tenere traccia per 14 giorni come da direttive.