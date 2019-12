Cine Concerto di Natale al Cinema Odeon: Buster Keaton e Cretinetti

Domenica 22 dicembre, ore 18.00 CINE-CONCERTO di NATALE al Cinema Odeon, film con musiche originali scritte ed eseguite da Francesco Russo e Arrigo Axia, un doppio programma straordinario:

- SHERLOCK JR. di e con Buster Keaton (Stati Uniti, 1924)

- COME FU CHE L'INGORDIGIA ROVINO' IL NATALE DI CRETINETTI di e con André Deed (Italia, 1910)

con il Patrocinio del Comune di Vicenza

In collaborazione con Cineteca di Bologna

Programma a cura di Denis Lotti, docente di storia del cinema presso l'Università di Padova, che presenterà i film:

- Sherlock Jr. (Stati Uniti, 1924i) è di sicuro tra le pellicole più celebri e applaudite di Buster Keaton. Nel film, che in Italia è conosciuto con il titolo La palla n° 13, il comico dalla maschera impassibile interpreta un proiezionista cinematografico aspirante detective. In un susseguirsi di gag surreali e irresistibili lo vedremo di volta in volta sognare di entrare e uscire dallo schermo cinematografico.

- Come fu che l’ingordigia rovinò il natale di Cretinetti

(Italia, 1910) è una comica natalizia italiana del 1910 diretta e interpretata da André Deed in arte Cretinetti. Buffa rivisitazione del viaggio dantesco nell’Aldilà, avventura che in questo caso è originata da una indigestione di dolciumi. Infatti il “piccolo” protagonista passa – di danno in danno - dall’Inferno al Paradiso, sino all’arrivo dell’inevitabile… Purgatorio.

I MUSICISTI:

Francesco Russo (pianoforte, effetti, composizione) e Arrigo Axia (marimba a 5 ottave) accompagneranno entrambe le proiezioni con sonorità inconsuete di musiche originali.

Queste musiche interamente strumentali, sono state sviluppate attraverso questa inusuale formazione sull’azione scenica di film dove gli attori, dovendo supplire all’assenza di sonoro, sviluppavano un’espressività particolarmente ricca e toccante. Ed è proprio quest’arte dell’espressività attoriale che si vuole oggi omaggiare con la musica.

-Francesco Russo - pianista e compositore originario delle Marche, vive e lavora a Padova. Si è diplomato al Conservatorio di Vicenza in Pianoforte sotto la guida del M°Romano Zancan e in Musica da Camera con la M.a Stefania Redaelli. Negli ultimi anni, oltre all’insegnamento nelle varie scuole e associazioni della provincia di Padova e Vicenza, si è dedicato alla composizione e alla performance dal vivo di musiche da concerto originali per l’ensemble Sagra delle Cose Strane, alle musiche per alcuni spettacoli di Theama Teatro e alla composizione per corti d’animazione (Wahtari Studio/Hive Division).

- Arrigo Axia - percussionista e polistrumentista di Padova, attualmente docente di Percussioni in Licei e Scuole medie ad indirizzo musicale. Diplomato in Strumenti a Percussione con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio Pollini di Padova, sotto la guida del M°Massimo Pastore, ha studiato anche nei conservatori di Weimar e Freiburg e nei corsi di formazione dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma.

Ai percorsi accademici coniuga da sempre la passione per molte forme musicali e sonorità, incontrando e approfondendo diversi strumenti come tastiere, strumenti a corde, percussioni etniche e moderne, nuove tecnologie musicali.

L'evento ha posti limitati e i biglietti sono già prenotabili presso la cassa del Cinema Odeon.

Biglietti interi: 10,00 euro

Biglietti ridotti per tesserati Cineforum, Filmstudio e SGMS: 8,00 euro

Biglietti per i bambini fino a 12 anni: 6,00 euro