"Cine-Cibo-Diritti" cineforum a Palazzo Festari Valdagno

Oltreconfine torna con una nuova proposta di cineforum a Palazzo Festari. Quattro le date e altrettante le pellicole che saranno proiettate, grazie anche ad un contributo della Regione Veneto.

Si parte domani, giovedì 19 settembre, alle 20.30 con il film Seed: the untold story (regia Taggart Siegel & Jon Betz, documentario, durata 94'). Poche cose al mondo sono così miracolose e fondamentali come i semi, venerati e custoditi fin dagli albori dell'umanità. Nell'ultimo secolo, tuttavia, il 94% delle varietà è andata perduta.

Si proseguirà poi il 3 ottobre con Llévate mis amores/All of me (regia Arturo Gonzalez Villasenor, documentario, durata 87') che ci restituisce una visione intima di Las Patronas, un gruppo di donne messicane che, dal 1995, ogni giorno prepara cibo caldo per i migranti clandestini che viaggiano su "La bestia", il treno diretto verso gli Stati Uniti.

Il 24 ottobre sarà il turno di The harvest (regia Andrea Paco Mariani, docu-fiction, durata 73'), pellicola che denuncia in modo fiero ed indipendente il fenomeno del caporalato nell'agro pontino, a metà strada tra un musical bollywoodiano, l'inchiesta e la fiction.

A chiudere il ciclo il 7 novembre troveremo il documentario svizzero di Markus Imhoof, candidato all'Oscar, Eldorado (durata 91'). Dalla terribile esperienza di una perdita personale che ha coinvolto lo stesso regista nasce l'esplorazione del moderno fenomeno migratorio, con la fuga di migliaia di uomini e donne verso l'Europa.

Tutte le serate sono ad ingresso libero con inizio alle ore 20.30.

Oltreconfine è anche in mostra fino al 28 settembre negli spazi della Galleria dei Nani con gli scatti di Gomba Benetti e Francesca Dassori che narrano "Un mondo di cibo", tra colori e sapori dal Bangladesh e dall'India.

L'esposizione è realizzata in collaborazione con Namaste Life Project, Filo di Juta, Cooperativa Studio Progetto e Loris Lorenzini. Le visite saranno possibili da martedì a venerdì, dalle 16.00 alle 19.00 e nei fine settimana, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00. Su prenotazione, poi, sono previste anche visite guidate riservate alle scuole (prenotazioni presso Ufficio Cultura 0445 428223 o Lucia Martini 339 1789078).