"Cima Portule: La Montagna più Bella": trekking storico nei luoghi di Mario Rigoni Stern

Lunedì 1 maggio alle 8.30 Guide Altopiano organizzano l'escursione "Cima Portule: La Montagna più Bella" con un trekking storico nei luoghi preferiti dallo scrittore Mario Rigoni Stern sull'Altopiano di Asiago. "Cima Portule" con il suo profilo inconfondibile è una delle cime più alte dell’Altopiano. Il percorso si snoderà tra i resti di opere militari. Raggiunta "Bocchetta Portule" si incontrerà l’imponente postazione in galleria con la cisterna d’acqua e la stazione di transito della teleferica. Salendo in quota, nel regno della pernice bianca, si camminerà immersi in un giardino naturale, da cui è possibile ammirare l’Altopiano dei Sette Comuni a 360 gradi.

MARIO RIGONI STERN: "Il vento soffiava di canaloni portando fiocchi di nebbia e una coppia di acquile volteggiava in caccia; i boschi, in basso, si perdevano fin dove arrivava lo sguardo, dalla foschia estiva emergeva la cima da dove Robert Musil guardava la mia terra. La baracca dove i soldati austriaci avevano passato l'inverno era crollata, le travi del letto e le tavole stavano diventando humus e tra queste crescevano cuscini di campanule e si sassifraghe...."

La camminata di media difficoltà è impegnativa con una durata di 5 ore circa e con un dislivello di 500 metri. Pranzo al sacco. Si raccomanda di portarsi dietro acqua o thè. Si consiglia di portare scarponcini da montagna, k-way, felpe, bastoncini da trekking, occhiali da sole ed acqua. Ritrovo presso il Bar "Alla Vecchia Stazione" di Asiago in via Stazione vicino al piazzale dello Stadio del Ghiaccio. Spostamento con mezzi propri fino al punto di partenza presso Malga Larici. L'evento è indicato anche per i ragazzi dagli 8-10 anni in sù se ben allenati. ll costo solo per l'escursione è di 15 euro per gli adulti e 5 euro per i ragazzi fino ai 15 anni. Prenotazione obbligatoria entro le 18 di domenica 30 aprile al numero telefonico 340.7347864 o alla e-mail info@guidealtopiano.com.

