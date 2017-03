GLI EVENTI PER LA FESTA DEL PAPA' 2017 A VICENZA E PROVINCIA

In occasione della Festa del Papà, domenica 19 marzo Guide Altopiano organizzano la ciaspolata storico-naturalistica "Cima Manderiolo: Sguardi Oltre Confine ad un Passo dal Trentino" nei luoghi della Grande Guerra sull'Altopiano di Asiago. Cima Manderiolo (chiamata anche Mandriolo o Costalta) è una bella e panoramica vetta della Catena Cima Dodici - Ortigara, che separa la Valsugana dall’Altopiano di Vezzena - Val D’Assa a metri 2049. Il versante nord precipita verso la Val Sella in Valsugana con selvaggi e impraticabili dirupi, mentre il versante sud digrada dolcemente verso la Val d’Assa. Il percorso si snoda tra boschi di abeti e di larici. Dal crinale si puo’ osservare facilmente come l’erosione del ghiaccio prima e dell’acqua poi, abbia scavato la Valsugana, la Valdassa e modellato le montagne vicine. Tra gli aspetti piu’ controversi si potranno notare le infrastrutture vecchie e nuove per il turismo invernale: turismo tanto necessario per la vita in montagna. Ritrovo e partenza alle 8.45 dal Bar Alla Vecchia Stazione di Asiago in viale Stazione vicino al piazzale dello Stadio del Ghiaccio. Abbigliamento richiesto: ciaspole se necessarie, scarponcini da montagna (no moon boot), pantaloni invernali (no jeans), pile, giacca a vento, berretto, k-way, guanti e un cambio totale di abbigliamento sempre in auto. Da portare con sè: occhiali da sole, crema solare, acqua, thè caldo e cioccolata. Durata dell'escursione: 3 ore e mezzo con la visita guidata. Difficoltà: facile/medio. Dislivello: 200 metri. Spostamento con mezzo propri. Costo: 15 euro adulti + 5 euro noleggio ciaspole. Prenotazione obbligatoria entro sabato 18 marzo alle ore 18: telefono 340.7347864 - info@guidealtopiano.com.

