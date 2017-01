"Cima Manderiolo: Sguardi Oltre Confine ad un Passo dal Trentino" ad Asiago

Domenica 15 gennaio alle 8.50 Guide Altopiano organizzano l'escursione-ciaspolata "Cima Manderiolo: Sguardi Oltre Confine ad un Passo dal Trentino" nei luoghi della Grande Guerra sull'Altopiano di Asiago. La zona di Cima Larici, è nota per diversi aspetti: una natura tra le più incantevoli dell’Altopiano, la presenza di numerose malghe e la visione di un panorama a 360 gradi, che puo’ spaziare dalle Alpi Svizzere alla Laguna di Venezia. Il percorso si snoda tra pascoli ricchi di fiori ed erbe del clima alpino, per proseguire poi in mezzo a boschi di abeti e di larici. Dal crinale si puo’ osservare facilmente come l’erosione del ghiaccio prima e dell’acqua poi abbia scavato la Valsugana, la Valdassa e modellato le montagne vicine. Ritrovo e partenza prevista dal Bar "Alla Vecchia Stazione" di Asiago in viale Stazione vicino l'entrata del piazzale dello Stadio del Ghiaccio. Spostamento con mezzo proprio. Durata dell'escursione: mezza giornata/giornata. Difficoltà medio-impegnativa per il dislivello del percorso. Abbigliamento richiesto: scarponcini da montagna o trekking (no moon boot), pantaloni lunghi (no jeans), k-way, berretto e pile, felpe, guanti, giacca a vento Accessori consigliati: bastoncini da trekking, crema solare, acqua e thè caldo. Costo escursione + visita guidata + attrezzatura: 20 euro (15 euro senza le ciaspole qualora non ci fosse neve); gratuito per i bambini sotto i 6 anni. Prenotazione obbligatoria entro le ore 18 di sabato 14 gennaio al numero telefonico 340.7347864.

