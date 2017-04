"Cima Dodici: la Vetta più alta delle Prealpi Vicentine" nell'Altopiano di Asiago

Nell'ambito degli appuntamenti con le escusioni infrasettimanali tra Veneto e Trentino (vedi programma), mercoledì 21 giugno alle 8.30 "Piccole Dolomiti Sport" organizza l'escursione a Cima Dodici (2336 metri) nell'Altopiano di Asiago. Cima XII, nota anche come Ferozzo, è una montagna delle Prealpi Vicentine, situata tra le province di Vicenza e Trento. È la vetta più elevata del gruppo, nonché dell'intera provincia di Vicenza. Divide l'Altopiano di Asiago dalla Val di Sella, collaterale della Valsugana. Dal punto di vista amministrativo, il versante sudest è compreso nel comune di Asiago, quello nordovest nel comune di Borgo Valsugana (TN). Difficolfà: media. Dislivello positivo: 850 metri. Durata: 6 ore. Ritrovo a Piovene Rocchette in via Caltrano con ampio parcheggio in ghiaia. Accompagnatore Media Montagna AMM - Collegio Guide Alpine Veneto: Davide Deganello. Quote di partecipazione: 15 euro adulti - 5 euro ragazzi fino a 14 anni. Per informazioni e iscrizioni: piccoledolomitisport@gmail.com - 328.1257258.

