Domenica 2 giugno Ciliegia In Festa a Mason Vicentino.

Ritorna l'evento per celebrare, ammirare e gustare il prodotto più importante del nostro territorio, la Ciliegia di Marostica IGP.

L'evento storico con cui Mason Vicentino celebra la sua rossa signora, la Ciliegia di Marostica I.G.P. che per molti anni è stata ed è ancor oggi uno dei fiori all'occhiello del nostro Territorio!

Durante la giornata ci saranno varie attività:

- momenti istituzionali,

- intrattenimento di vario genere,

- stand gastronomico

Programma:

Domenica 2 giugno 9.00 – 19.00

Mercatino di prodotti agricoli a Km 0

Mostra mercato di artigianato locale, manufatti hobbistici e antichi mestieri in collaborazione con artigiani, commercianti e con l’ass. “Corte contadina Ca’ Dolfin”

9.00 – 22.00

“Artisticamente” esposizione manufatti artistico-artigianali presso Palazzo Scaroni

10.30

Inaugurazione 36^ Mostra mercato delle ciliegie

Premiazione delle migliori ciliegie in esposizione

Premiazione concorso “La mia ciliegia” degli alunni della scuola secondaria

11.30 – 23.00

Stand gastronomico con specialità a base di ciliegia di Marostica IGP in collaborazione con ristoratori locali.

15.30 – 18.00

Letture animate a cura del gruppo “Storie dal cesto”

17.00 – 19.00

Spettacoli di animazione ed esibizione di danze

Serata di musica con rock in chiave acustica.

Per tutta la durata della manifestazione, la ciliegia sarà in mostra e proposta in vendita.

domenica dalle ore 08:00 alle 23:00

