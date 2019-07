Ciky day 2019: camminata, calcetto

Ciky Day, la giornata attraverso la quale vogliamo ricordare il nostro amico Manuel Schirato “Ciky” attraverso le sue passioni: Montagna, Calcio e Amici.



La giornata si svolgerà il 09 Luglio 2019 al campo sportivo di Rubbio (VI). Al mattino partirà una camminata con tre livelli di abilità: facile (6 Km, anche per passeggini), medio (9.5 Km), impegnativo (13.6 Km con pendenze impegnative).



SCARICA IL VOLANTINO IN ALLEGATO PER MAGGIORI DETTAGLI SULLA MARCIA



Seguirà nel pomeriggio un Torneo di Calcetto con coppa alla prima squadra classificata. Per tutta la giornata sarà presente il chiosco, giochi, attività a premi, musica e intrattenimento.



Angolo Snack con ottime torte fatte in casa e panini freschi.



Il ricavato della giornata sarà devoluto in beneficenza a varie AIL (associazione Italiana Contro Leucemia, Linfoma, Mieloma)



----> EVENTO FACEBOOK: https://www.facebook.com/events/404158840307693/



TOMAS 340 9207751 - cikyday@gmail.com

INFORMAZIONI: https://memorialcikyday.wordpress.com/

PAGINA FACEBOOK: https://www.facebook.com/CikyDayOfficial/