Cielo rosso fuoco - Eclissi totale di luna al Rifugio Campogrosso

LE FASI DELL’ECLISSI TOTALE DI LUNA DEL 27 LUGLIO 2018 (ora italiana):

ore 19:14 ingresso in penombra (momento iniziale non visibile dall’Italia, la Luna sorge alle 20.04);

ore 20:24 ingresso nell’ombra

ore 22:22 massimo dell’eclissi totale

ore 23:12 inizio uscita dall’ombra

ore 00:19 (28 luglio) ingresso in penombra

ore 01:28 conclusione del fenomeno



L’evento sarà seguito dall’Associazione MarSEC (Marana Space Explorer Center), che gestisce l’omonima struttura ora chiusa per lavori di ampliamento.



Il personale del MarSEC metterà a disposizione dei presenti alcuni strumenti (binocoli e telescopi) per l’osservazione del satellite e di altri corpi del Sistema Solare (Marte, Giove, Saturno).

Marte in particolare, si troverà nel punto più vicino alla Terra (capita ogni 2 anni circa) e il suo colore sarà rosso come quello che assumerà la Luna nella totalità dell’eclissi. Ecco perchè il titolo dell’evento “cielo rosso fuoco”.



Alle ore 21,00 verrà effettuata una video proiezione con spiegazioni del fenomeno a cura di Carlo Negri, divulgatore associato all’osservatorio astronomico di Marana.



Successivamente, con il progredire del buio via alle osservazioni non-stop fino alla fine dell’evento con spiegazione del cielo, orientamento tra le costellazioni che sarà svolto con apposito laser puntatore con gli altri divulgatori di Marana.

Presso il rifugio, con apposita prenotazione a parte, sarà possibile prenotare per la cena.

L'evento è gratuito ed aperto al pubblico.

SI CONSIGLIA ABBIGLIAMENTO ADEGUATO ALL'ALTITUDINE.

(Foto Facebook Rifugio Campogrosso)