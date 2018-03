In collaborazione con l’Istituto Comprensivo Statale “Galileo Galilei”



Ciclo di incontri gratuiti dedicati a tutti i genitori

due date



19 Marzo 2018 ore 20.30

Metodo di studio: Come migliorare l’organizzazione delle attività pomeridiane,

Come aumentare la consapevolezza,

Come gestire al meglio i processi di apprendimento

Relatore: dott. Stefano Coquinati

Pedagogista clinico



11 Aprile 2018 ore 20.30

I social media: regole, opportunità e pericoli, sia per i genitori che per i bambini

Relatrici: dott.ssa Silvia Bellini e dott.ssa Chiara Bressanin

Psicologhe e Psicoterapeute del Centro per le famiglie Le Culle Crescono



Per informazioni:

Sportello ReteDonn@ Comune di Isola Vicentina 0444 - 599156

retedonna@comune.isola-vic entina.vi.it

Martedì dalle 13.00 alle 16.00