Domenica 21 Maggio alle ore 9.15 è in programma la biciclettata "Ciclabile Piar: Quinto, Torri, Camisano: tra Ville e Ponti sulle tracce del Palladio" con un itinerario di circa 40 chilometri nella zona del Vicentino Orientale insieme a Tarcisio Bellò ed altri accompagnatori della zona. Ritrovo in piazza IV Novembre a Quinto Vicentino (parcheggio al Palazzetto dello Sport, 200 m più avanti a sin.). Sosta pranzo a sacco con viveri propri presso l’Agriturismo la Risarona con illustrazione di aspetti storico- colturali della coltivazione del riso (acquistabile in loco assieme ad altri prodotti). Da portare bici propria con furgone d’assistenza per problemi meccanici. In caso di maltempo l'escursione sarà rinviata a data da destinarsi.

PERCORSO: in bicicletta si segue il percorso via degli Eroi e Pontinovi. Poi si gira per Valproto, Grantortino e Rampazzo fino a Camisano. Da Poiana Granfion si torna verso Sarmego, Grumolo e Torri di Quartesolo con descrizione del "Ponte di Palladio". Il tratto finale lungo il Tesina va a Marola, Villaggio Montegrappa e Quinto Vicentino. Sono previste la visita alla Villa Lioy-Canal a Grumolo delle Abbadesse, musica antica alla chiesetta di San Benedetto di Bertesinella, visita di Villa Thiene di Quinto Vicentino, opera del Palladio con gli affreschi di Giovanni Demio e serata del "Festival Biblico 2017" per chi vorrà fermarsi.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: offerta liberale di 10 euro per gli adulti e 2 euro per i ragazzi fino ad un massimo di 100 partecipanti. Il ricavato sarà interamente devoluto al progetto di recupero e valorizzazione dei percorsi storici sulle Alpi Vicentine e per scopo umanitario al Centro Alpinistico Cristina Castagna nella catena dell'Hindukush. Versamento bancario entro lunedì 15 maggio all'Associazione Montagna e Solidarietà Onlus.

INFORMAZIONI E CONFERME D’ISCRIZIONE: tarcisiobello@hotmail.it - 334.8244111.

