"Cicchetti di Pesce": aperitivo con musica live ai "Granei" di Vicenza

Venerdi 3 marzo alle 18 il Bar Trattoria "Ai Granei" di Vicenza in viale della Scienza 36 presenta l'aperitivo con la specialità dei cicchetti di pesce insieme alla musica dal vivo dei "Black Jack Duo". Per tutte le donne la degustazione è in omaggio al primo aperitivo. Costo: 5 euro. Infoline: 0444.1868123.

ELENCO CIBO E VINO