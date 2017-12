Ciaspomagna Cimbra alla luce delle fiaccole a Malga Millegrobbe

Sabato 20 gennaio 2018 dalle 18 alle 21 in Malga Millegrobbe a Luserna (TN), sul confine trentino con il versante occidentale dell'Altopiano di Asiago, è in programma la Ciaspomagna Cimbra con percorso enogastronomico di circa 6 km in 4 tappe al tramonto attraverso i boschi innevati alla luce delle fiaccole.

Specialità culinarie dell'Alpe Cimbra: orzetto trentino, zuppa di goulash, strudel, vin brulè. Itinerario possibile anche con sci di fondo o fat bike oltre alle classiche ciaspole, noleggiabili alla Malga Millegrobbe.

Costo: 28 euro a persona - 12 euro bambini fino a 12 anni. Pagamento bonifico all'IBAN: IT48N0801134921000042025861 - causale: Ciaspomagna 2018 o recandosi presso gli uffici APT Alpe Cimbra o presso Malga Millegrobbe, Agriturismo Galeno, Baita del Neff.

Iscrizioni entro martedì 16 gennaio 2018.

Info: APT Alpe Cimbra - 0464.724100 - info@alpecimbra.it.

MENU':

- Antipasto: Spiedini di salumi e formaggi tipici

- Primo: Goulaschzuppe

- Secondo: Tonco de Pontesel con polenta di patate e crauti

- Dessert tipico accompagnato da vin brule'/thè

- Vino e acqua

ELENCO ESCURSIONI