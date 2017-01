"Ciaspoliamo coi Fiocchi di Luce" ad Asiago

Venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 febbraio sempre dalle ore 19 alle 22.30 Asiago Guide organizza l'escursione-ciaspolata "Ciaspoliamo coi Fiocchi di Luce" con ritrovo presso il Ristorante "Des Alpes" di Asiago in via Rendola 43. E' prevista una ciaspolata (solo in presenza di neve) tra boschi, prati e contrade per raggiungere un luogo ideale per la visione dello spettacolo pirotecnico dei "Fiocchi di Luce" (10-12 febbraio) e per sentire la musica che accompagnerà l'evento tradizionale nell'altopiano asiaghese. Al termine dell'uscita sarà possibile cenare presso il ristorante "Des Alpes" (menù completo a 22 euro). Per chi desiderasse soggiornare presso lo stesso verrà riservato un prezzo di favore (contatare direttamente la struttura allo 0424.460110). Costo: 10 euro a persona, gratis sotto i 18 anni. Eventuale noleggio delle ciaspole se necessarie a 5 euro. Prenotazione obbligatoria: 346.2379118 - 347.1836825 - info@asiagoguide.com - www.asiagoguide.com

