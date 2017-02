"Ciaspolata Sotto le Stelle" sul Monte Lisser a Enego

Sabato 25 febbraio Guide Altopiano organizzano la ciaspolata guidata "Monte Lisser: Il Forte sotto le Stelle" nei luoghi della storia sull'Altopiano di Asiago con l'astrofilo Vittorio Poli. Sulla vetta del Monte Lisser il Forte Lisser, costruito tra il 1911 a il 1912, fu posto come sbarramento della Valsugana a difesa del confine austro-ungarico. Durante l'escursione verranno illustrate lo svolgersi delle vicende belliche su questi territori, capendone l'enorme importanza strategica. Dalla sommità si gode inoltre di un panorama mozzafiato. Partenza prevista alle ore 16 dal Bar Alla Vecchia Stazione vicino l'entrata del piazzale dello Stadio del Ghiaccio di Asiago. Durata dell'escursione: 4 ore. Difficoltà: Media. Dislivello: 300 metri. Spostamenti con mezzo proprio. A fine ciaspolata è prevista una cena al Rifugio Lissser. Abbigliamento richiesto: scarponcini da montagna (no moon boot), pantaloni lunghi (no jeans), pile, berretto e guanti, pila frontale, k-way, ricambio di vestiti. Accessori consigliati: bastoncini da trekking. Da portare con sè: acqua, thè caldo e cioccolata. Costo: 15 euro adulti - 5 euro ragazzi. Noleggio ciaspole: 5 euro. Cena: 20/25 euro. Prenotazione obbligatoria: 340.7347864 - info@guidealtopiano.com.

ELENCO ESCURSIONI