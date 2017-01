"Ciaspolata Sotto la Luna Piena" sull'Altopiano di Asiago

Sabato 11 febbraio Biosphaera Guide organizza la "Ciaspolata Sotto la Luna Piena" nell'Altopiano di Asiago con partenza dal parcheggio in località Magnaboschi a Cesuna di Roana. L'escursione notturna con le ciaspole ai piedi permetterà di essere immersi nella natura silenziosa con un giro ad anello facile per lasciarsi affascinare dal bosco e da scenari insoliti.Con la luce della luna si percorreranno sentieri e strade fino a raggiungere a Pozza del Favero. Ritrovo alle 18 per la conoscenza della guida e breefing sull'utilizzo delle ciaspole (per chi non le ha mai usate). Itinerario lungo il percorso, che attraversa il cimitero inglese (uno dei cinque dell'Altopiano di Asiago) e il cimitero italiano tra le radure e alcuni tratti di bosco della zona di Monte Zovetto. Salita leggera verso pozza del Favero fino alla conca del Rifugio Bar Alpino a Caltrano per la cena. Menù tradizionale (primo o piatto unico, dolce, vino, caffè) con comunicazione delle proprie sigenze alimentari per allergie, intolleranze e vegetariani. Rientro alle auto previsto entro la mezzanotte. Dislivello totale in salita e in discesa: 100 metri. Difficoltà: facile. Durata effettiva dell'escursione: 3 ore. L'escursione si svolgerà anche in assenza di neve. Il percorso potrebbe subire variazioni in base alle valutazioni della guida. Costo ciaspolata + guida + cena: 22 euro intero adulti - 12 euro ridotto ragazzi under 12. Prenotazione obbligatoria consigliata entro le ore 12 di venerdì 10 febbraio. Sarà possibile prenotare anche le ciaspole, che verranno consegnate direttamente sul posto. Infoline: 0445.1716489 - guide@cooperativabiosphaera.it.

