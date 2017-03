"Ciaspolata Sotto la Luna e le Stelle" sull'Altopiano di Asiago

Sabato 18 marzo alle 17.30 Asiago Guide organizza una ciaspolata serale sotto la luce della luna e delle stelle. Ciaspolare con la luna piena è suggestivo, ma avere tante stelle che si riflettono sulla neve è unico. L’altopiano asiaghese offre uno dei cieli più belli d’Italia, e grazie alla miriade di piccoli bagliori si potrà compiere l’escursione anche senza luci artificiali. Il giro è molto semplice ed adatto a tutti, parlando insieme di storia e natura e condividendo la cena in rifugio. Ritrovo al parcheggio del Consorzio dei Caseifici di Asiago in via Francesco Baracca. Difficoltà: Facile. Dislivello: 200 metri. Durata dell’escursione: mezza giornata (3-4 ore). Spostamento con mezzo proprio fino al luogo della partenza. Da portare con sé: pranzo al sacco, scarponcini da montagna (no moon boot), vestiario a strati per le temperature molto rigide, acqua, thè caldo per tutta la durata dell'escursione, k-way, giacca a vento, berretto, occhiali da sole, crema solare. Costo: sarà comunicato al momneto dell'iscrizione obbligatoria. Eventuale noleggio ciaspole: 5 euro. Prenotazione obbligatoria: Asiago Guide 347.1836825 - asiagoguide@asiago.it

