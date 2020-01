Ciaspole & vin brulè con Asiago Guide - Sab 1 Febbraio 2020 dalle 16.00. La magia della neve diventa alla portata di tutti, perché attraverso facili sentieri che le guide hanno già battuto per voi, con le racchette da neve si può arrivare agilmente in luoghi incantati al riparo dalla confusione del mondo moderno. E’ un incedere lento e rispettoso, ma come si suol dire si cammina “di gusto”! …e non solo perché gusteremo del buon brulè fumante, ma perchè assieme assaporeremo anche il paesaggio, la storia, la compagnia e tutto ciò che incontreremo.

Il percorso ad anello non presenta particolari difficoltà tecniche. Si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 250 m, non sono presenti tratti esposti.

Prenotazione obbligatoria.

DIFFICOLTÀ: assegnamo una difficoltà 2 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

DA PORTARE CON SÉ: scarponcini da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), eventualmente un piccolo snack come la frutta secca, pila frontale, guanti e berretto.

COSTO: 15€, per l’escursione guidata e aperitivo. Gratis per i ragazzi sotto i 15 anni. Eventuale noleggio ciaspole: 10€

LUOGO DI RITROVO: ore 16.00 al Piazzale degli Eroi 1, 36012 Asiago (VI) (c/o Sacrario di Asiago)

Sabato 1 Febbraio 2020 dalle 16.00 alle 19.30

TIPO DI ATTIVITÀ: Ciaspolata o Passeggiata guidata serale con ristoro al baito Erio

META: Baito Erio – Altopiano dei Sette Comuni (VI)

Descrizione

INFO E PRENOTAZIONI: 3471836825 (SMS, WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, messenger di Facebook @asiagoguide, www.asiagoguide.com