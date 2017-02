Ciaspolata di Carnevale sul Monte Longara nell'Altopiano di Asiago

Sabato 25 febbraio alle 8.59 le Guide Altopiano organizzano la "Ciaspolata di Carnevale sul Monte Longara: Una Finestra sulla Conca Centrale" nei luoghi storici della Grande Guerra in una delle zone naturalistiche più belle dell'Altopiano di Asiago. Il Monte Longara si trova subito a nord dell’abitato di Gallio, risultando comodo da raggiungere. Per la sua bellezza paesaggistica non ha niente da invidiare alla principali vette della catena nord altopianese. Da questa territorio si ha una splendida veduta sulla così detta "conca centrale", dove abitano la maggior parte degli abitati dell’Altopiano. Durante la ciaspolata si attraverserà tutta la dorsale della montagna, passando per pascoli e malghe e arrivando al monumento intitolato a Giovanni Paolo II, che da qui ha benedetto le terre altopianesi. Ritrovo e partenza dal Bar "Alla Vecchia Stazione" in viale Stazione vicino l'entrata del piazzale dello Stadio del Ghiaccio di Asiago. Spostamento con mezzi propri. Durata dell'escursione: mezza giornata. Difficoltà: Facile. Pranzo al sacco. Abbigliamento richiesto: scarponcini da montagna (no moon boot), pantaloni lunghi (no jeans), pile, berretto e guanti, pila frontale, k-way e un ricambio da tenere sempre in macchina. Accessori: bastoncini da trekking. Chiunque volesse potrà venire vestito in maschera liberamente sopra gli abiti invernali per festeggiare il Carnevale. Costo: 20 euro con noleggio ciaspole - 15 euro senza attrezzatura - gratis per i bambini fino a 6 anni. Prenotazione obbligatoria entro le ore 18 di venerdì 24 febbraio ai numeri telefonici: 340.7347864 - 349.7846205 oppure via e-mail a: info@guidealtopiano.com.

ELENCO ESCURSIONI