"Ciaspolata al Tramonto" a Tonezza del Cimone

Sabato 18 febbraio dalle 17 alle 21 Biosphaera Guide organizza la "Ciaspolata al Tramonto" lungo il celebre percorso "Excalibur" a Tonezza del Cimone. Ritrovo al parcheggio "Alimentari Fontana" di Tonezza del Cimone in contrà Via 3. L'escursione si presenta facile ed è dedicata ai nuclei familiari con bambini insieme a guida naturalistica tra animali, alberi, natura e storia per i racconti dell'ambiente, del bosco e della montagna. Si percorrerà il celebre itinerario "Excalibur", che dalla Baita Pontara si inoltra nel bosco nel versante della Val di Rio Freddo fino alla Spada nella Roccia, alla trincea della Grande Guerra e alla Valle dei Ciliegi. Da qui si proseguirà, attraversando la contrada e le radure per arrivare a contrà Sella per cenare in compagnia. Menù con bis di primi o secondo, acqua vino, dolce, caffè. Prevista anche una lotteria con premi a tema. Prenotazione obbligatoria consigliata entro le ore 12 di venerdì 17 febbraio. In caso di percorso innevato sarà possibile prenotare anche le ciaspole con consegna direttamente sul posto al costo 8 euro. Costo escursione + cena: 22 euro intero adulti - 12 euro ridotto ragazzi under 12. Pagamento il giorno stesso dell'attività direttamente alla guida. Infoline: 0445.1716489 - guide@biosphaera.it.

