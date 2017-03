"Ciaspolando a Lume di Candela": l'atmosfera magica dell'Altopiano di Asiago

Sabato 25 marzo alle 17.30 Asiago Guide organizza una suggestiva e originale "Ciaspolata a Lume di Candela" sull'Altopiano di Asiago in un'atmosfera, che richiamerà le notti di altri tempi, camminando tra prati, boschi e malghe con la luce delle lanterne nel riflesso della neve. Lontani dall’inquinamento luminoso si potrà rivivere l’esperienza delle popolazioni altopianesi, come i malgari o i soldati nella Grande Guerra o magari innamorati, che dovevano spostarsi di notte senza le comodità dei giorni nostri. Luno il percorso naturalistico si potranno osservare numerose tracce lasciate dalla prima guerra mondiale, come le trincee. L'escursione notturna avverrà in tutta sicurezza per i partecipanti con una guida esperta del territorio circostante. Sarà possibile fermarsi in rifugio per una cena in compagnia alla fine dell’uscita (costo 20/25 euro). Abbigliamento e accessori richiesti: scarponcini da montagna (no moon boot), bastoncini da trekking, vestiario invernale con pantaloni lunghi e pile/felpe, k-way. Portare acqua o tè caldo in termos/borracce per rifocillarsi. Ritrovo al parcheggio del Consorzio dei Caseifici di Asiago in via Francesco Baracca. Spostamento co mezzi propri fino al luogo di partenza. Difficoltà: medio-bassa. Durata: mezza giornata. Posti limitati. Costo escursione + guida + tasse assicurative: 10 euro adulti - gratis per i ragazzi sotto ai 18 anni. Noleggio ciaspole: 5 euro. Prenotazione obbligatoria. Info: 347.1836825 - asiagoguide@asiago.it.

ELENCO ESCURSIONI