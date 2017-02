"Ciaspo Gnam Notturna": ciapospolata enogastronica a Cogollo del Cengio

Sabato 11 febbraio alle 18 è in programma la ciaspolata enogastronomica "Ciaspo Gnam Notturna" con partenza da Malga Roccolo a Cogollo del Cengio. L'escursione di difficoltà media prevede una sosta con degustazione di grappine, thè e vin brulè per tutti patecipanti al punto di ristoro. L'itinerario passerà dalla Chiesa di Treschè Conca al Forte Corbin con ritorno all'Agriturismo Malga Roccolo verso le 21.30 per la cena con menù fisso. Si consiglia un abbigliamento invernale adeguato alle temperature rigide dell'altopiano con ciaspole e torce elettriche. L'escursione di svolgerà anche in assenza di neve con una passeggiata al chiaror di luna. Costo ciaspolata + cena: 28 euro a persona. Per informazioni e prenotazioni: Bar Meteora di Cogollo del Cengio 0445.880049 - Agriturismo Malga Roccolo 333.3935387 - 335.6156888 Fabio - 333.393587 Juri.

