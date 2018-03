Ciaspo Gnam in notturna @ Malga Roccolo - Cogollo del Cengio

Pronti per la ciaspognam di sabato 3 marzo!

Munitevi di abbigliamento adeguato, torcia elettrica e ciaspole!

Ci sono ancora posti disponibili!

Ritrovo ore 18.00 presso malga Roccolo. Da lì la partenza alle ore 18.30 attraverso percorsi adatti a tutti! Dopo una pausa ristoro con grappe, tè e brulè, si ritornerà in malga per le 21.30 per la cena con menu fisso (28.00 €)

L’evento si svolgerà lo stesso anche in mancanza di neve.

info e prenotazioni: Bar Meteora - Cogollo del Cengio 0445 880049 oppure 3356156888 (Fabio) 3333935387(Yuri)