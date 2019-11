A Christmas Carol a Cogollo: spettacoli, Babbo Natale, asini, mercatino, gastronomia

Arriva il Christmas Train, un evento che di anno in anno cresce sempre più grazie alla volontà e all'impegno dell'amministrazione comunale di Cogollo del Cengio, alla Proloco e a tutti i volontari delle antiche Contrade che s'impegnano per mesi nei preparativi degli addobbi delle vie.

Quest'anno ogni via prenderà il nome di un personaggio del film "A Christmas Carol". Nelle antiche contrade troverete i personaggi della commedia ad accogliervi e, sia sabato che domenica, lo spettacolo "Christmas Carol Show" alle ore 16,30 e alle ore 18,00 presso Villa Dal Collo. Inoltre vi aspetta Babbo Natale, stand gastronomici, mercatino del fatto a mano, musica, arte, laboratori per bambini e passeggiata in groppa all'asino.

Sabato e Domenica l'appuntamento per tutti i bambini è al Christmas Train di Cogollo del Cengio. Vi aspetta l'angelo Consuelo con tanti laboratori sulla neve per tutti i bambini. Dalle 15 alle 18 in Via Marconi accanto allo stand Proloco.

Inoltre in via Rialto per tutto il giorno di sabato e di domenica vi aspetta Babbo Natale.

PROGRAMMA

ENOGASTROMIA

via Rialto: Panini onti

via Croce: Cono di frittura

via Roma: Caffetteria da Tonin

via Caovilla: Castagne (solo la domenica)

via Olmo: GSR Casale con le frittelle

via Olmo (canali): Mosè con primi e secondi

via Marconi: Stand Pro loco con arrosticini e dolci

Corte Cristian: Fantin Servizi Distributivi e Brazzale Formaggi

Corte Ireneo: Corte dei sapori con Cantina Nani 1967

Tenuta Castello di Rubaro e Bastianello Vignaioli dal 1970

Monastero dell’Olmo: Le Pizze di Giada

Campanile Monastero dell’Olmo: Associazione dei pensionati: Sapori di una volta

LABORATORI BAMBINI

Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 accanto allo stand della Pro Loco, in via Marconi, laboratori natalizi per i bambini di tutte le età a cura di JeEvent studio.

Domenica 24: presso il Monastero “Gli asini in cammino” vi aspettano per dei fantastici giri in groppa!

BABBO NATALE

In Via Rialto, sabato pomeriggio e domenica tutto il giorno, Babbo Natale attenderà i vostri bimbi per un dolce regalo e per raccontare magiche fiabe

LA VALIGIA DEI RICORDI

Domenica 24 L’associazione “La Valigia dei Ricordi” di Marano

Vicentino ripropone arti, mestieri e costumi che vi riporteranno nel passato, alla scoperta di ricordi e tradizioni di un tempo.

Passate a trovarli in via Fontana!

MUSICA

Sinfonie natalizie accompagneranno entrambe le giornate.

Sabato 23 Novembre

La Banda di Cogollo si esibirà per le vie del centro storico

ore 18.30: presso lo stand della Pro Loco “Aperitivo in musica”

con“Eva & Fabio”

Domenica 24 Novembre

Spettacolo itinerante della “Mosson Drum & Bugle Corps”

ore 15.00: Il coro dei bambini “Incanto” allieterà le vie

ARTE

Esposizione di icone presso il Monastero dell’Olmo;

Esposizione dell’artista Lucio Mantese

presso il Chiostro del Monastero

MERCATINI

E come sempre tanti mercatini con oggetti tipici artigianali, dolci e decorazioni.



A Christmas Carol

23 nov - 24 nov · Cogollo del Cengio