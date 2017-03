Chiusura del festival giapponese "Haru No Kaze": il programma del weekend

Sabato 25 e domenica 26 marzo si concluderà il festival giapponese "Haru No Kaze" con una serie di eventi dai laboratori alle mostre fino al grande spettacolo di "Danza Butoh" al Teatro Comunale di Vicenza, che sarà il culmine della manifestazione come atto finale. Interessante l'esposizione di Ikebana Scuola Sogetsu in Basilica Palladiana assolutamente da non perdere (sabato e domenica). Molto intrigante ed istruttivo il corso sulla scrittura nipponica "La Via della Calligrafia Giapponese". Tutti gli eventi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria, ad eccezione dello spettacolo di "Danza Butoh" a pagamento. Per informazioni e prenotazioni: www.ukigumo.it/eventi - gohan@ukigumo.it.

Il calendario degli eventi nel weekend:

(nella foto uno paesaggio primaverile incantato nipponico)

SABATO 25 MARZO

