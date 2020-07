Chiostro della Biblioteca: 3 racconti di viaggio

Anche quest'anno torna "Inchiostro" nello splendido chiostro della biblioteca Bertoliana. Dal 22 luglio al 5 agosto alle ore 19,30 aprirà il chiostro di Palazzo San Giacomo in contra' Riale 5 che diventerà uno spazio sonoro pulsante, capace di abbattere la distanza tra chi racconta e chi, ascoltando, attraverso le parole inizierà a viaggiare. Viaggiare seduti in Biblioteca nel chiostro di Palazzo San Giacomo: la Bertoliana propone la quarta edizione di "InChiostro ... un'ora in viaggio con".

"Viaggio in città. Estate 2020 a Vicenza. Cultura, spettacoli e divertimento", torna a indagare il tema dei viaggi, poetici, fantastici e interiori; è un nuovo omaggio della Biblioteca al viaggio di Antonio Pigafetta, nel quadriennio delle celebrazioni per i 500 anni della circumnavigazione del globo che il vicentino realizzò al seguito di Magellano.

Mercoledì 22 luglio Lorenzo Maragoni presenterà “POETRY SLAM”, una battaglia in versi sul tema “Viaggi Fantastici e incontri Straordinari”: un gruppo di poeti si confronta, in una serata dedicata alle parole, il tutto con la conduzione dall’autore e regista padovano Lorenzo Maragoni.

Mercoledì 29 luglio Carlo Presotto sarà protagonista della lettura “ATLANTE DELLE ISOLE REMOTE” di Judith Schalansky: racconti di viaggio tra le isole remote, lontane da tutto e da tutti storie di animali rari e uomini strani, schiavi naufraghi e solitari studiosi di scienze naturali, esploratori smarriti e folli guardiani del faro, naufraghi dimenticati e marinai ammutinati.

Mercoledì 5 agosto Marta Dalla Via presenterà "LA CINGHIALA DI JESOLO" di Tiziano Scarpa: una storia leggera e crudele, buffa e terribile, tratta da un racconto dello scrittore veneziano, Premio Strega 2009. Il filo conduttore è fatto di geografie emotive e periferie umane in cui luoghi e persone sono un unico organismo.

Gli incontri inizieranno alle ore 19.30 e dureranno un'ora. In caso di maltempo si svolgeranno nella Sala Generale di Palazzo San Giacomo (contra' Riale 5).

L'ingresso è libero fino ad esaurimento dei 40 posti disponibili.

Prenotazione obbligatoria scrivendo a settoreantico.bertoliana@comune.vicenza.it o telefonando al numero 0444 578209.

L'iniziativaè realizzata in collaborazione con La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale e inserita nel programma di "Terrestri d'Estate 2020".