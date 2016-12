Chiampo: gli eventi di Natale dal 21 al 24 dicembre

IL WEEKEND DI NATALE A VICENZA E PROVINCIA DAL 23 AL 26 DICEMBRE

In occasione di "Natale a Chiampo 2016", sono previsti numerosi appuntamenti natalizi nel comune di Chiampo tra concerti, musica dal vivo e la veglia della vigilia nella Notte Santa. Tra i concerti spiccano "La Valle Cantata Betlemme" con il Coro Sondelaite di Chiampo nella chiesa parrocchiale del paese (venerdì 23 dicembre alle 20.30) e "Music Explosion" in piazza Zanella (sabato 24 dicembre dalle 10 in poi). Nel giorno della Vigilia di Natale grande veglia nella chiesa parrocchiale di Chiampo con gli "Auguri della Pro Loco" con la cioccolata calda dopo la Santa Messa delle ore 22.

Il programma degli eventi:

Mercoledì 21 dicembre - ore 18.30 - Piazza Zanella: "Cantiamo Natale" con il concerto a cura delle scuole primarie dell'Istituto Comprensivo "A. Faedo" di Chiampo

Venerdì 23 dicembre - ore 20.30 - Chiesa Parrocchiale di Chiampo: "La Valle Cantata Betlemme" con la rassegna di cori per aspettare la notte santa a cura del "Coro Sondelaite"

Sabato 24 dicembre

ore 10 - Piazza Zanella: "Music Explosion School" con musica dal vivo

ore 23 - Chiesa Parrocchiale di Chiampo: "Auguri della Pro Loco" con cioccolata calda per tutti dopo la Santa Messa delle 22

