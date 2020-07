Chi Cerca Trova: mercatino delle curiosità in Corso Fogazzaro

In Centro a Vicenza un appuntamento dedicato agli appassionati della "ricerca tra i banchi". Sabato 4 luglio 2020 in Piazza San Lorenzo e Corso Fogazzaro. Tante proposte per un mercatino insolito che offrirà una grande varietà: dalle creazioni artigianali uniche, ad oggetti nati dal riciclo creativo, passando per qualche accessorio vintage e molto altro!

Sabato 4 luglio 2020 Corso Fogazzaro | Piazza San Lorenzo dalle ore 08:00 alle 18:30.

Chi Cerca Trova - mercatino delle curiosità