"Che Voglia... di Studiare!" sul metodo di studio ad Arzignano

Ogni giovedì da 26 gennaio al 16 febbraio dalle 16.30 alle 18.30 si terrà il corso "Che voglia...di Studiare!" sul metodo di studio presso la Biblioteca Civica "Giulio Bedeschi" di Arzignano in vicolo Marconi. Sono proposti 4 incontri per scoprire come diventare protagonista del proprio studio, vivendo più serenamente la scuola. Il corso fornirà ai partecipanti informazioni rispetto ai principi teorici sui meccanismi della mente atti a favorire l’apprendimento, simulazioni, esercitazioni e strumenti pratici per sperimentare ed iniziare a sviluppare un metodo di studio personale.

I temi dei 4 incontri:

1. Organizzare lo spazio e il tempo di studio per ridurre stress e fatica

2. Come aiutare la tua mente ad apprendere in maniera più efficace: strategie e atteggiamenti

3. Rielaborare le informazioni in maniera personale ed efficace: strumenti, strategie ed atteggiamenti.

4. L’esposizione: come prepararsi all’orale e migliorare la qualità delle tue prestazioni curando tutti gli aspetti della comunicazione

Docenti: Stefano Pamato Pedagogista. Principali esperienze lavorative: docente di materie umanistiche nella formazione professionale, operatore per l’orientamento, animatore di strada, addetto alla selezione del personale. Attualmente si occupa di motivazione, sviluppo delle risorse personali, obiettivi formativi e professionali, coaching per adolescenti, genitori e adulti, formazione adulti (comunicazione, creatività, problem solving, orientamento e progetto personale). Roberta Povoleri Pedagogista. Lavora nell’ambito dell’età evolutiva attraverso interventi individuali e progetti nelle scuole. Si occupa di formazione per insegnanti e allenatori, di consulenza pedagogica ai genitori. in esperta nei processi formativi e di apprendimento. Docente iscritta all’albo dei professionisti Erickson. Si occupa di training, potenziamento e metodo di studio per bambini e ragazzi con difficoltà scolastiche e disturbi specifici dell’apprendimento.

Date: 26 gennaio; 2-9-16 febbraio. Iscrizioni entro: giovedì 19 gennaio. Costo: 30 euro. Età: da 10 anni a 18 anni. Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni. Corso a numero chiuso per un massimo di 18 persone. I corsi si svolgeranno presso il laboratorio corsi in biblioteca. I pagamenti in contanti devono essere regolati presso lo sportello Informagiovani dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19; tramite bonifico bancario o con bollettino postale. Per ogni richiesta, suggerimento o comunicazione: Informagiovani 0444.476609 - ig@comune.arzignano.vi.it; Biblioteca 0444.673833 - bibliotea@comune.arzignano.vi.it. Pre-Iscrizioni: 0444.673833 - 0444.476609 - biblioteca@comune.arzignano.vi.it o ig@comune.arzignano.vi.it. L’iscrizione sarà effettiva solo al pagamento della quota di iscrizione.

