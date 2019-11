"Che disastro di commedia" al Teatro comunale di Lonigo

Prosa (abbonamento)

CHE DISASTRO DI COMMEDIA



di Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields traduzione Enrico Luttman

regia Mark Bell

con Stefania Autuori, Luca Basile, Viviana Colais, Valerio Di Benedetto Alessandro Marverti, Yaser Mohamed, Igor Petrotto, Marco Zordan scene Nigel Hook riprese da Giulia De Mari

costumi Roberto Surace ripresi da Francesca Brumori

musiche Rob Falconer

produzione AB Management in accordo con Kenny Wax Ltd



Un “miracolo comico” dal successo planetario che torna in teatro per

la sua terza tournée italiana. La versione italiana di The Play That Goes Wrong narra di una strampalata compagnia amatoriale che, dopo aver ereditato improvvisamente un’ingente somma di denaro, tenta di produrre un ambizioso spettacolo che ruota intorno a un misterioso omicidio perpetrato negli anni Venti nel West End londinese. Ma la scenografia implode, gli attori non ricordano le battute, le porte non si aprono, gli oggetti scompaiono... Con un ritmo travolgente e una macchina comica studiata nei minimi particolari, la produzione della compagnia si rivela una catastrofe, con gli attori e le attrici nel panico e il pubblico senza fiato dalla risate.