Che cos'è la Bellezza? Con il filosofo Umberto Curi

"Came so far for Beauty": le canzoni di Leonard Cohen saranno protagoniste, insieme al filosofo Umberto Curi, dell'incontro di Sabato 7 dicembre ore 17 alle Gallerie d'Italia a Vicenza.

Che cos'è la Bellezza? Tra filosofia e musica

CHE COS’È LA BELLEZZA? Incontro con Umberto Curi, filosofo, autore de “L’apparire del Bello”

“Venni qui per la bellezza: la musica e la poesia di Leonard Cohen”. Silvia Cattelan (voce) ed Enrico Tagliapietra (chitarra)

Massimo 65 posti disponibili.

Si richiede la presenza degli spettatori prenotati entro le ore 16:50.

Gallerie d'Italia - Palazzo Leoni Montanari, Contra' Santa Corona, 25 - 36100 Vicenza

sabato dalle ore 17:00 alle 19:00

Palazzo Leoni Montanari

Biglietti

www.eventbrite.it