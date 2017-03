"Cervo a Primavera" alla Trattoria Veneta Al Cervo di Vicenza

Sabato 25 marzo alle 20 la Trattoria Veneta al Cervo di Vicenza in via Zambeccari 36 organizza la cena "Cervo a Primavera" con un menù a base di carne di cervo (antipasto, primo, secondo con contorno e dessert). Costo: 25 euro a persona. Per informazioni e prenotazioni: 0444.515798 - trattoriaveneta@gmail.com

Il menù della serata:

ANTIPASTO: Sopressa di cervo con i bruschi

PRIMO PIATTO: Fettuccine con ragù di cervo

SECONDO PIATTO: Spezzatino di cervo con polenta, patatina alle erbette

DESSERT: Rosellina di crespella ai frutti di bosco

Acqua, vino delle casa e caffè

