Carnevale di Bassano: tutti gli eventi

A Bassano del Grappa i festeggiamenti del Carnevale 2020 inizieranno, come da tradizione, il 22 febbraio con la sfilata notturna dei carri allegorici e dei gruppi mascherati.

Nella giornata di domenica 23 febbraio invece si svolgerà la sfilata dei carri valida per il CONCORSO “Nason d’oro 2020”. Aprirà il passaggio le Majorettes di Nove accompagnate dalla Banda Musicale di Campolongo. Alle 17:45 ci saranno le premiazioni dei migliori 5 carri decretati dalla giuria tecnica e dei migliori 3 carri scelti dalla giuria popolare, del miglior carro scelto per la realizzazione e per i movimenti e del miglior carro scelto per la coreografia ed i costumi.

Gran finale martedì 25 febbraio in piazza Libertà con il concorso “BAUTINA D’ARGENTO” dedicato ai più piccoli per le migliori maschere, con accompagnamento musicale, balli di gruppo e baby dance a cura di LUCA e STEVE del SOUND DJ’S. Dalle 15:00 alle 17:00 appuntamento con “TRUCCO E PARRUCCO”, fantastico laboratorio di trucchi e acconciature per tutti a cura di La Barbiera – Bassano del Grappa. In piazza Garibaldi verrà allestito il “MAGICO MONDO DELLE GIOSTRE” con giochi gonfiabili e trenino fantastico. Alle 21:00 in piazza di Brenta si rinnoverà il tradizionale Addio al Carnevale con il FOGO DEA VECIA IN BRENTA con i botti, tradizionale fiaccolata in acqua del Club Sommozzatori Bassano arricchita dall’animazione musicale della Banda di Campolongo sul Brenta.

PROGRAMMA

SABATO 22 Febbraio

dalle 14.30 alle 18.30 Carnevale dei bambini "CARNEVALE IN BICICLETTA"

La festa si svolgerà anche in caso di maltempo negli ampi spazi coperti del Centro Giovanile - Bassano del Grappa

Ore 21.00 SFILATA NOTTURNA DEI CARRI ALLEGORICI e dei gruppi mascherati

PERCORSO: Viale Parolini, Viale delle Fosse, Piazzale Generale Giardino

DOMENICA 23 Febbraio

Ore 14.15 SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI e dei gruppi mascherati valida per il concorso “Nason d’oro 2020”. Percorso: Via Velo, Viale Venezia, centro storico.

Aprirà la sfilata il gruppo di Majorettes di Nove accompagnato dalla Banda Musicale di Campolongo sul Brenta, animerà la manifestazione BandOrchestra "Giuseppe Bovo" & Majorettes Show

Dalle 14.30 alle 18.30 Piazza Libertà

Musica Dj Maurizio Preto Radio Hertz e intrattenimento musicale Fabio Reginato Orchestra e Monica Borsato.

Ore 17.45 Piazza Libertà

NASON D’ORO 2020: premiazioni dei migliori 5 carri decretati dalla giuria tecnica e dei migliori 3 carri scelti dalla giuria popolare, del miglior carro scelto per la realizzazione e per i movimenti e del miglior carro scelto per la coreografia ed i costumi.

MARTEDì 25 Febbraio

Ore 14.30 Piazza Libertà

Concorso “BAUTINA D’ARGENTO” dedicato ai più piccoli per le migliori maschere, coppie e gruppi.

Coreografie di Carnevale proposte da Sweetdevilschool Sds

Accompagnamento musicale, balli di gruppo e baby dance con LUCA e STEVE del SOUND DJ’S

Dalle 15.00 alle 17.00 Piazza Libertà

"TRUCCO E PARRUCCO"

Fantastico laboratorio di trucchi e acconciature per tutti a cura di La Barbiera - Bassano del Grappa salone di bellezza

In Piazza Garibaldi “MAGICO MONDO DELLE GIOSTRE”

Carnevale con i giochi gonfiabili e con il trenino fantastico (attrazione a pagamento, non gestita da Pro Bassano)

Ore 21.00 Piazza di Brenta

Addio al Carnevale: “FOGO DEA VECIA IN BRENTA con i botti”, tradizionale fiaccolata in acqua del Club Sommozzatori Bassano, animazione musicale della Banda di Campolongo sul Brenta.

Spazio Corona Largo Corona d'Italia

da Sabato 15 Febbraio a Domenica 1° Marzo

"100 ANNI DI CARNEVALE" mostra fotografica

IN CASO DI MALTEMPO le sfilate saranno rinviate a Sabato 29 Febbraio e Domenica 1° Marzo.