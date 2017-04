Cerimonia per il restauro al Sacrario di Sovizzo

Sabato 8 aprile alle 10 ci sarà la cerimonia di inaugurazione del Sacrario di Sovizzo dopo i lavori straordinari di restauro del Monumento ai Caduti, completati in concomitanza con le ricorrenze per il centenario della Grande Guerra.​ La federazione provinciale dell’Associazione Combattenti e Reduci di Vicenza, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Sovizzo e i Gruppi Alpini di Sovizzo e Tavernelle invitano tutta la cittadinanza alla manifestazione. Il programma della mattinata prevede la sfilata di un corteo che, partendo da piazza Manzoni, arriverà al Sacrario. Ci sarà un passaggio d’onore nei luoghi di rievocazione storica del centro cittadino di Sovizzo, come il monumento degli Alpini e la lapide storica di via IV Novembre.

Il programma completo:

Ore 10: ​Raduno dei partecipanti e formazione del corteo in piazza Manzoni.

Ore 10.15: ​Alzabandiera con l’inno di Mameli eseguito dalla banda musicale “Arrigo Pedrollo” di Sovizzo Colle e deposizione di un omaggio floreale al monumento degli Alpini.

Ore 10.30: ​Partenza della sfilata.

Ore 10.45: ​Onori alla lapide storica presso la Biblioteca di via IV Novembre.

Ore 11.10: ​Inizio Cerimonia al Sacrario con alzabandiera e brani eseguiti dal corpo bandistico “Gioacchino Rossini” di Sovizzo.

Ore 11.20: ​Benedizione del monumento e taglio del nastro.

Ore 11.25​: Deposizione della corona da parte delle autorità.

Ore 11.30: ​Relazione sulla storia del Sacrario a cura del vicepresidente provinciale A.N.C.R. Domenico Alberti.

Ore 11.45​: Saluto e ringraziamento da parte delle autorità.

Ore 12.15: ​Chiusura della cerimonia con l’ammaina bandiera.

ELENCO MANIFESTAZIONI