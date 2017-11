Cerchio e tessuti aerei con Gema Escobar - Sky Circus Barcellona a Vicenza

La splendida Gemma torna a trovarci per una collaborazione iniziata l'anno scorso tra Ritmo Metropolitano e lo Sky Circus Company di Barcellona!

CHI E' GEMMA: Gema Escobar è artista circense specializzata sul cerchio aereo. Oltre ad una grande passione e innumerevoli ore di investigazione, si è formata come insegnante di tecniche aeree, pedagogia e sicurezza. Ha impartito moltissimi tipi di workshop sulle discipline aeree di diversi livelli e tematiche, integrando le particolarità di ogni persona agli obiettivi generali di ogni workshop.

Durante gli ultimi anni il suo nome artistico è stato Gemma Watson Lou, puoi vedere tutta la sua carriera nella seguente pagina:

www.gemmawatsonlou.blogspot.com

PROGRAMMA WEEK END AEREO 18 E 19 NOVEMBRE:

SAB 18 NOV - CERCHIO Dalle 14:00 alle 18:00

CERCHIO - Liv. Intermedio e Avanzato: Esercici dinamichi e spinning. Figure e collegamenti all'interno dell'inerzia rotante del cherchio, daremo importanza a ciò che facciamo tra la figura e figura.

CERCHIO DOUBLE - Il workshop si basa sulla comunicazione con il partner, comprendendo i due corpi come un equilibrio in movimento constante.

DOM 19 NOV Dalle 11:00-13:00 e 14:00-16:00

TESSUTI AEREI - Liv. Base e Intermedio: Figure e collegamenti per un livello base e intermezzo, differenti modi di salire per una progressione creativa in aira, il lavoro andrà a stimolare le competenze individuali dei partecipanti.

ISCRIZIONI. Entro il 10 novembre: Workshop cerchio 65€ - Workshop tessuti 65€ - Entrambi Cerchio+Tessuti 110€

ISCRIZIONI. Dopo il 10 novembre - Workshop cerchio 75€ - Workshop tessuti 75€ - Entrambi Cerchio+Tessuti 130€

Tessera Asi 5€

PAGAMENTI: Bonifico Bancario intestato a: Ritmo Metropolitano ssd - Banca Prossima: Iban IT56S0335901600100000138873 - Inviare ricevuta via mail a info@ritmometropolitano.com

CONTATTI/DOVE SIAMO: Ritmo Metropolitano SSD - Via Dell'Artigianato n 24, 36100 Vicenza

INFORMAZIONI: www.ritmometropolitano.com - info@ritmometropolitano.com - Tel 389.9838911 Lun-Ven 17:00-21:00

